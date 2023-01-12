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Коммерсантъ FM
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LIME запускают коллекцию обуви

Российский бренд одежды и аксессуаров LIME расширяет свой ассортимент и в этом сезоне представляет первую обувную коллекцию. Сейчас в линейке доступны ботильоны и кроссовки из натуральной кожи и замши. Ботильоны-казаки созданы для более формальных и стритстайл-образов. Кроссовки же составили базу для расслабленного и неформального стиля. Также LIME представили легкие кеды из парусины. В будущем дизайнеры обещают расширить обувную линейку и добавить в нее лоферы, мюли и босоножки. Обувь LIME уже доступна в магазинах, а также на сайте бренда.

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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