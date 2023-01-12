В Тамбовской области в 2022 году произведено 83 тыс. тонн молока

В сельхозорганизациях Тамбовской области по итогам 2022 года произведено почти 83 тыс. т молока — на 6,4% больше, чем в 2021-м. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства региона. Там отметили, что причина роста — в применении современных технологий содержания животных и улучшении селекционно-племенной работы. В облправительстве рассказали, что в 2022 году на поддержку отрасли было направлено 259 млн руб.

В регионе по итогам года увеличилось и производство молочной продукции: сливочного масла, кисломолочных продуктов, сыров. Зафиксирован и рост спроса на продукцию местных производителей в федеральных продуктовых сетях.

Владимир Зоркий