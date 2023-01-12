В Севастополе активизировались мошенники, выманивающие деньги под видом полицейских

В Севастополе за сутки семь женщин пострадали от мошенников, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, выманивали у них деньги за увод якобы совершивших ДТП родственников от уголовной ответственности. Об этом сообщает городская полиция.

Большинство из потерпевших — пожилые жительницы Севастополя. Введенные в заблуждение, они выполняли требования преступников и, упаковывая в свертки по 150–800 тыс. руб., передавали их через таксистов, которые стали невольными участниками преступной схемы. Всего за сутки пенсионерки расстались с 2,6 млн руб.

Сотрудники уголовного розыска сейчас ищут злоумышленников, возбуждено дело о мошенничестве.

Всего, по данным правоохранителей, за минувшие сутки местным жителям поступило 25 аналогичных звонков от дистанционных мошенников. В связи с этим полиция Севастополя призывает жителей города не выполнять инструкции позвонивших, кем бы они ни представлялись, не передавать им денег ни под каким предлогом и немедленно сообщить о звонке в полицию.

Михаил Волкодав

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