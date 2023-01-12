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Крупный пожар в историческом доме в центре Нижнего Новгорода локализован

Пожар в историческом доме Котельникова на улице Ильинской, 64 локализован на площади 600 кв. м, сообщили в нижегородском управлении МЧС. Огонь тушат 64 пожарных и 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сотрудники МЧС тушат пожар в доме Котельникова на Ильинской улице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сообщение о возгорании поступило утром 12 января. Здание — объект культурного наследия, где идет реконструкция. Заказчиком работ выступило региональное управление охраны ОКН. Контракт заключили с единственным подрядчиком — областным госпредприятием ДиРОН по цене 57,6 млн руб. Работы должны завершить в сентябре 2023 года.

В управлении госохраны пообещали, что исторический особняк обязательно будет восстановлен.

Анастасия Еремина

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