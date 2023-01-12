В Томской области 18 человек получили обморожения с начала недели

На этой неделе в результате резкого похолодания в Томской области обморожения получили 18 человек. Данные о числе пострадавших привел Telegram-канал департамента здравоохранения региона.

«Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Один ребенок пострадал от переохлаждения, медицинская помощь ему была оказана амбулаторно»,– уточнили в ведомстве.

Морозы пришли в Западную Сибирь 9-10 января. Согласно сообщению «Западно-Сибирского УГМС», 12 января в Томской области местами сохранятся сильные морозы с минимальными температурами минус 40 градусов и ниже. Температура воздуха начнет повышаться уже 13 января.

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Валерий Лавский