В Абхазии начались плановые отключения электричества из-за дефицита энергии

В Абхазии начало действовать ограничение на подачу электричества, сообщили «РИА Новости». Первые плановые отключения начались около в 1:00 по мск. Подачу электричества будут прекращать на четыре часа в сутки.

Накануне абхазская «Черноморэнерго» анонсировала введение плановых отключений с 12 января из-за дефицита мощности. «При данном потреблении республикой было запрошено в Российской Федерации 715 млн кВт/ч на период с 1 января по 31 марта 2023 года. Однако российская сторона выделила на этот период 600 млн кВт/ч»,— сообщала компания (цитата по «Sputnik Абхазия»).

По их оценке, дефицит электроэнергия в регионе достиг 165 млн кВт/ч: 115 кВт/ч по перетоку из России и 50 кВт/ч по потреблению с Ингур ГЭС.

Олеся Павленко