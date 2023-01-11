Кэшбэк сокращает наличность

По итогам девяти месяцев 2022 года объем безналичных операций в Удмуртии увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Он превышает сумму снятых жителями региона наличных с банковских карт. Такие данные опубликовал Банк России. В ЦБ рост объясняют удобством для пользователей и банковскими программами лояльности. Эксперты называют сохраняющийся тренд ожидаемым, но медленным, так как объем операций по снятию наличных с карт остается высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Удмуртии по итогам девяти месяцев 2022 года объем безналичных операций при оплате товаров и услуг увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 180 млрд руб. Такие данные приводит отделение Банка России в республике. Количество транзакций увеличилось на 6%, до 358 млн.

Доля платежей в общем количестве транзакций по банковским картам составила 96%. Средняя сумма одной безналичной покупки за год выросла на 4%, до 505 руб.

При этом жители республики существенно реже снимали наличные с банковских карт. В январе—сентябре 2022 года количество таких операций составило 15 млн. В общей сложности клиенты банков сняли с карт наличные на сумму 172 млрд руб.

«Рост безналичных платежей, с одной стороны, объясняется удобством расчетов. Так, в республике функционирует 42 тыс. электронных терминалов для оплаты товаров и услуг, развивается онлайн-торговля. С другой стороны, банки предлагают своим клиентам программы лояльности за оплату картами, например кэшбэк или бонусы»,— говорит управляющий Отделением — Национальным банком по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.

Увеличение доли безналичных платежей было прогнозируемо, так как банки стимулируют их кэшбэками, накоплением бонусных баллов, начислениями процентов на остаток по счету и т. п., говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, они более безопасны с точки зрения хранения и оплаты, чем наличные. Поэтому в целом тренд на рост доли безналичных платежей мы оцениваем положительно.

«А вот темпы роста безналичных платежей в Удмуртии можно назвать медленными, несмотря на то что сам по себе рост на 6% годовых считается достаточно высоким. Дело в том, что этот рост происходит на фоне низкой базы прошлого года, ведь итоговый результат все равно указывает на то, что оплата банковскими картами товаров и услуг за девять месяцев 2022 года составила 180 млрд руб., а наличными с банковских карт за то же время было снято 172 млрд руб., то есть явного преобладания безналичных оплат над наличным расчетом здесь все еще не наблюдается»,— отмечает эксперт.

Росту безналичных платежей может способствовать, помимо акций от банков, и то, что в некоторых случаях оплата наличными становится проблематичной, так как необходимо искать терминалы, принимающие наличные, чтобы оплатить, например, парковку или интернет и мобильную связь и т. п. Мешать росту может недостаточно развитая инфраструктура расчета в торговых точках или, к примеру, в маршрутках; работодатели, которые до сих пор выплачивают зарплату наличными, а также невысокая финансовая грамотность населения, считает господин Чернов. По его мнению, в 2023 году тренд на рост безналичных платежей будет продолжаться.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что в целом это говорит о том, что в России очень удобно расплачиваться по безналичному расчету. «Банки постоянно придумывают новые функции, новые продукты, которые рассчитаны на диджитал, и, соответственно, системы "банк—клиент" тоже работают очень быстро. Все сделано для того, чтобы проходила безналичная оплата. Цифровизация экономики, о которой так много говорят в правительстве, тоже способствует тому, чтобы все процессы проходили при помощи электронного документооборота, поэтому его доля будет только увеличиваться»,— считает эксперт.

Михаил Красильников