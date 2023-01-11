Торговый центр «Успенский» подал иск в суд к администрации Екатеринбурга

Торговый центр «Успенский» подал исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области к мэрии. Как указано в картотеке суда, ответчиком выступает «город Екатеринбург в лице Администрации города Екатеринбурга». Иск был подан 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал порталу Е1 генеральный директор ТЦ «Успенский» Антон Бурыкин, исковое заявление было подано к мэрии из-за технических вопросов. «У нас есть вопросы по инженерной инфраструктуре, это дело сугубо технического характера. Ничего серьезного, просто нужно формально соблюсти процедуру», — прокомментировал он.

По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами ТЦ являются Леонид Базеров и ООО «Аве» (принадлежит Игорю Шаргунову). По итогам 2021 года, чистая прибыль компании ООО «торговый центр "Успенский"» составила 1,4 млн руб.

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