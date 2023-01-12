Без суда и средств

В прошлом году в Челябинской области число сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан по сравнению с 2021 годом выросло на 81,2%, до 433. По статистике «Федресурса», по количеству возбужденных процедур регион занял первое место в стране. Число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и ИП за год в регионе увеличилось на 48,6%, до 8,8 тыс., число объявлений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и фермерских хозяйств почти не изменилось. Эксперты объясняют рост количества процедур внесудебного банкротства граждан сложной экономической ситуацией и отмечают, что они стали охотнее использовать этот инструмент.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что граждане перестали бояться банкротства

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что граждане перестали бояться банкротства

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Количество сообщений многофункциональных центров (МФЦ) о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в Челябинской области в 2022 году выросло на 81,2% к 2021-му, до 433. По этому показателю область стала лидером среди регионов РФ. Следом идут Оренбургская область (382 сообщения), где положительная динамика составила 172,9%, Омская (345), Свердловская области (306), Санкт-Петербург (272) и Краснодарский край (258). В целом по России показатель вырос на 52,6%, до 7,12 тыс. в натуральном выражении. Такую статистику по итогам исследования приводит портал «Федресурс».

Число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Челябинской области за год выросло на 48,6%, до 8,8 тыс. В целом по РФ показатель увеличился на 44,2%, до 278,1 тыс. единиц. Число сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств практически не изменилось — увеличилось с 153 до 154. В целом по России показатель снизился на 12,2%, до 9,06 тыс. единиц.

Как отмечают в «Федресурсе», в 2022 году в 96,7% случаев граждане РФ самостоятельно инициировали свое банкротство (94,9% в 2021-м). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России — 1% (была 1,1%).

«С момента появления процедуры потребительского банкротства прошло уже более семи лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга»,— комментирует руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

Экономист Сергей Гордеев видит причину роста числа возбужденных процедур внесудебного банкротства граждан и процедур реализации их имущества в изменившейся в 2022 году экономической ситуации.

«Повлияли процессы, связанные с возникшей экономической турбулентностью. В частности, сказалось то, что на отдельные виды товаров и услуг цены выросли значительно. И для некоторых физических лиц ситуация стала критической. Кроме того, ряд граждан просят объявить себя банкротами, поскольку осознают, что в дальнейшем не смогут рассчитаться по своим обязательствам»,— считает Сергей Гордеев. Эксперт связывает незначительный рост числа объявлений об открытии конкурсного производства в отношении крестьянско-фермерских хозяйств с невысокой зависимостью отрасли от зарубежных рынков. «Экономическая ситуация не так сильно отразилась на фермерских хозяйствах, поскольку эта отрасль минимально связана с внешним рынком, в отличие от той же металлургии»,— поясняет Сергей Гордеев.

Увеличение числа возбужденных в судебном и внесудебном порядке процедур банкротства граждан с экономической ситуацией в стране связывает и руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

«Инфляция, потеря работы и иные факторы пагубно отразились на финансовом положении граждан, имеющих обязательства перед кредитными организациями. На рост числа должников повлияло и то, что ряд банков отказался предоставлять гражданам кредитные каникулы. Отмечу, что количество внесудебных банкротств могло увеличиться из-за роста числа исполнительных производств, оконченных в связи с невозможностью взыскания денег с должников»,— отмечает Николай Попов.

Причину отсутствия существенного роста конкурсных производств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств юрист видит в действовавшем с апреля по октябрь 2022 году моратории на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. «С высокой долей вероятности первый квартал этого года покажет огромный всплеск веденных процедур банкротства в отношении юридических лиц, поскольку проблемы с обслуживанием долга у компаний с учетом экономической ситуации никуда не делись»,— считает Николай Попов.

Адвокат Денис Фролов связывает рост числа внесудебного банкротства граждан в 2022 году с популяризацией этого инструмента среди населения.

«Институт внесудебного банкротства появился в российском праве в сентябре 2020 года. Если в 2021 году к нему присматривались и пробовали на практике достаточно осторожно, то в 2022 году он стал вполне рабочим и рутинным инструментом. Нельзя сбрасывать со счетов и отложенный кризис после пандемии. Сработал также психологический фактор: люди осознали, что процедура банкротства не клеймо на биографии, а вполне цивилизованный способ избавления от долговой нагрузки»,— комментирует Денис Фролов.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Созинов считает, что граждане стали меньше опасаться вступления в процедуру банкротства.

«По своей практике банкротств физических лиц отмечу, данная процедура стала легче для человека. Количество обращений ежегодно увеличивается, считаю, что связано с тем, что у населения стало больше доверия к данной процедуре. Еще буквально три года назад у многих возникал страх банкротить себя и списать все долги»,— отмечает Денис Созинов. По его словам, рост числа банкротств связан также с высоким уровнем закредитованности населения. «Финансовые организации выдают людям займы, не учитывая, что их суммарный доход меньше кредитной нагрузки. В дальнейшем гражданам ничего не остается, кроме как объявить себя банкротами»,— рассуждает Денис Созинов.

Юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Анастасия Володина считает, что тенденция к увеличению числа банкротств граждан будет сохраняться в связи со сложной экономической ситуацией и трансформацией многих отраслей экономики.

«Росту внесудебных банкротств может также поспособствовать принятие законопроекта Минэкономразвития РФ, который предусматривает снижение минимальной планки для подачи заявления МФЦ с 50 до 25 тыс. руб., а также увеличение максимальной суммы для соответствующей подачи с 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Ожидается, что указанный законопроект повысит привлекательность внесудебной процедуры»,— поясняет Анастасия Володина.

Михаил Бычков