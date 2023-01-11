Продавец из Воткинска лишилась денег после «выигрыша» в лотерее

В Воткинске 38-летняя продавец магазина обратилась в полицию с сообщением о хищении у нее денег под предлогом получения выигрыша в лотерее. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, подарочный билет одной из популярных лотерей пришел женщине на электронную почту.

После того, как женщина перешла по ссылке, она узнала, что «выиграла» 677 тыс. руб. Однако для получения средств оказалось необходимо оплатить налог. Потерпевшая ввела данные своей банковской карты, после чего с ее счета списали 16,3 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.