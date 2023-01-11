«Белла Сибирь» в 2023 году запустит в Новосибирске цех по переработке марли

Компания «Белла Сибирь» («дочка» польской группы TZMO) в августе 2022 года открыла в Новосибирске ткацкий завод по производству марли, а в 2023 году планирует запустить цех по ее переработке. Об этом в среду сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Гжегожа Сулковски.

«Сейчас мы подали документы на регистрационное удостоверение, находимся на завершающем этапе. Здание и коммуникации уже готовы, оборудование куплено»,– приводит агентство слова господина Сулковски. Общий объем инвестиций в проекты, по его данным, составил 1,6 млрд руб.

В апреле 2021 года «Белла Сибирь» оценивала объем вложений в проект ткацкого завода в 1,5 млрд руб., ввести его в эксплуатацию планировалось в августе 2021 года.

ООО «Белла Сибирь» зарегистрировано в Новосибирской области в 2006 году. Является дочерней структурой Торуньского предприятия перевязочных материалов АО (TZMO, Польша) – производителя и поставщика гигиенических, косметических и медицинских изделий. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году «Белла Сибирь» получила 2,43 млрд руб. выручки и 49 млн руб. чистой прибыли.

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Дарья Решетникова