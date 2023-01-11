В Северском районе будут судить мужчину за ограбление салона сотовой связи, угон авто и угрозу убийством

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Северского района по статьям 162, 166 и 119 УК РФ «Разбой», «Угон» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый узнав о том, что потерпевший планирует перевести 1,5 млн руб. в салоне сотовой связи, угнал автомобиль в поселке Ильском и похитил с прилавка сумку с деньгами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник угрожал убийством прохожему и скрылся на угнанном авто. Полицейские задержали грабителя в Краснодаре, часть похищенных денег вернули законному владельцу.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Тат Гаспарян

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