Полицейские спасли 19 замерзающих пассажиров автобуса в Нижегородской области

Пассажиров микроавтобуса Москва-Узбекистан спасли накануне полицейские в Навашинском районе Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, автобус сломался на трассе, в салоне находились 19 человек. Замерзающих пассажиров обнаружили сотрудники ДПС после звонка из диспетчерской службы. Районные власти предоставили транспорт для перевозки пострадавших, их доставили в отдел полиции. Температура воздуха 10 января опускалась до -40 градусов.

Параллельно полицейские решили уточнить статус пассажиров автобуса и проверить их документы о разрешении пребывания на территории России. Сломанный автобус эвакуировали на ремонт.

Владимир Зубарев