Chevrolet анонсировал гибридный Corvette

Компания Chevrolet анонсировала новую модификацию спорткара Corvette, которая получит гибридную силовую установку.
Chevrolet Corvette Z06 Z07 Performance Package
Фото: Chevrolet
Из опубликованного на официальных страницах американского автопроизводителя в социальных сетях тизера следует, что модель получит режим Stealth для движения исключительно на электротяге. Гибридный Corvette также станет первым в истории модели полноприводным вариантом спорткара.
Премьера гибридного Chevrolet Corvette, который должен получить имя E-Ray, состоится 17 января. Напомним, ранее было анонсировано создание в том числе и полностью электрической версии модели.