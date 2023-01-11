Chevrolet анонсировал гибридный Corvette

Компания Chevrolet анонсировала новую модификацию спорткара Corvette, которая получит гибридную силовую установку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chevrolet Corvette Z06 Z07 Performance Package

Фото: Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 Z07 Performance Package

Фото: Chevrolet

Из опубликованного на официальных страницах американского автопроизводителя в социальных сетях тизера следует, что модель получит режим Stealth для движения исключительно на электротяге. Гибридный Corvette также станет первым в истории модели полноприводным вариантом спорткара.

Премьера гибридного Chevrolet Corvette, который должен получить имя E-Ray, состоится 17 января. Напомним, ранее было анонсировано создание в том числе и полностью электрической версии модели.

Максим Вершинин