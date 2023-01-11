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Chevrolet анонсировал гибридный Corvette

Компания Chevrolet анонсировала новую модификацию спорткара Corvette, которая получит гибридную силовую установку.

Chevrolet Corvette Z06 Z07 Performance Package

Chevrolet Corvette Z06 Z07 Performance Package

Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette Z06 Z07 Performance Package

Фото: Chevrolet

Из опубликованного на официальных страницах американского автопроизводителя в социальных сетях тизера следует, что модель получит режим Stealth для движения исключительно на электротяге. Гибридный Corvette также станет первым в истории модели полноприводным вариантом спорткара.

Премьера гибридного Chevrolet Corvette, который должен получить имя E-Ray, состоится 17 января. Напомним, ранее было анонсировано создание в том числе и полностью электрической версии модели.

Максим Вершинин

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