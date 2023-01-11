Выкатившийся за пределы ВПП самолет «Победы» вернулся в Москву

Пассажирский лайнер B 737-800, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту утром 8 января, вернулся в Москву. По данным сервиса flightradar24, воздушное судно вылетело в столичный аэропорт Внуково вчера вечером. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», перед этим борт осмотрели технические специалисты.

Выкатывание самолета произошло сразу после его разворота на ВПП и начала разбега. По данным авиакомпании «Победа», причиной стало «неуправляемое смещение воздушного судна влево». Источники говорят, что двигатели самолета могли несинхронно работать во взлетном режиме.