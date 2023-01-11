Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иностранные инвесторы с 11 января смогут упрощенно получать ВНЖ в России

С 11 января 2023 года вступило в силу постановление об упрощенном получении вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных инвесторов. Об этом сообщило Минэкономики.

Согласно постановлению, получить ВНЖ в упрощенном виде можно будет, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн руб. в российскую компанию. Компания должна работать не менее трех лет и за год до подачи заявления на ВНЖ должна уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн руб.

Кроме того, иностранные инвесторы могут купить в России недвижимость на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве — от 50 млн руб., на Дальнем Востоке — от 20 млн руб). Еще один вариант — регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн руб. налогов.

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что интерес к упрощенному получению ВНЖ в РФ прежде всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Сейчас получить вид на жительство в России в упрощенном виде могут IT-специалисты, а также граждане Казахстана и Молдавии. В 2023 году вероятные инвестиции в Россию оцениваются до 12 млрд руб., в последующие годы — до 40 млрд руб. в год.

Подробности — в материале «Ъ» «Золотым визам» определили цену».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...