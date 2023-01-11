Иностранные инвесторы с 11 января смогут упрощенно получать ВНЖ в России

С 11 января 2023 года вступило в силу постановление об упрощенном получении вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных инвесторов. Об этом сообщило Минэкономики.

Согласно постановлению, получить ВНЖ в упрощенном виде можно будет, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн руб. в российскую компанию. Компания должна работать не менее трех лет и за год до подачи заявления на ВНЖ должна уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн руб.

Кроме того, иностранные инвесторы могут купить в России недвижимость на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве — от 50 млн руб., на Дальнем Востоке — от 20 млн руб). Еще один вариант — регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн руб. налогов.

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что интерес к упрощенному получению ВНЖ в РФ прежде всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Сейчас получить вид на жительство в России в упрощенном виде могут IT-специалисты, а также граждане Казахстана и Молдавии. В 2023 году вероятные инвестиции в Россию оцениваются до 12 млрд руб., в последующие годы — до 40 млрд руб. в год.

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Дарья Эрозбек