После реорганизации прямая доля государства в «Россетях» составила 75%

По окончанию реорганизации оператора электрических сетей «Россети» доля государства в уставном капитале холдинга составила 75%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В холдинге отметили, что 9 января в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении деятельности ПАО «Россети», а также компаний «Кубанские магистральные сети», «Томские магистральные сети», «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС».

Уставный капитал объединенной компании составил 1,056 трлн руб. или 2,113 трлн акций номинальной стоимостью 50 коп. Торги акциями «ФСК — Россети» основного выпуска возобновятся 11 января.

«Федеральная сетевая компания — Россети» становится головной компанией группы компаний «Россети». На баланс объединенной компании переведены акции других компаний группы.

Ранее принадлежавшие «Россети» непогашенные акции перешли на баланс объединенной компании и составили казначейский пакет акций в 6,65% от уставного капитала.