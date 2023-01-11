85,6 миллиарда рублей составил долг нефинансовых компаний и домохозяйств по банковским кредитам и долговым ценным бумагам на начало ноября 2022 года, сообщил ЦБ. За год показатель, 67% которого приходится на компании, а 33% — на граждан, увеличился на 11%, на столько же в нефинансовом секторе (при этом задолженность по облигациям снизилась на 3%) и на 10% для граждан. Доля рублевой задолженности в составе этого долга у компаний с начала ноября 2021 года выросла на 5 процентных пунктов (п. п.) — до 91%. Заметного изменения доли рублевой задолженности домохозяйств при этом не произошло: она осталась на уровне 99,8% — на 0,2 п. п. выше, чем год назад.

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