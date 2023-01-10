«Фридом Финанс» в Казахстане в два раза повысит плату за открытие карт нерезидентам

Казахстанский «Фридом Финанс» с 17 января повысит комиссию при открытии дебетовой карты нерезидентам Казахстана. Об этом Frank Media сообщили сотрудники банка. Теперь комиссия составит не 15 тыс. тенге, а 30 тыс. тенге (около 4,5 тыс. руб.).

«Фридом Финанс», принадлежащий Freedom Holding Тимура Турлова, ввел плату за открытие карт нерезидентам с 7 октября 2022 года. Комиссия списывается автоматически при пополнении карты. Банк также убрал начисление кэшбэка и льготную сумму по получению наличных и переводов.

Анастасия Ларина