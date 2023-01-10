Frank Media: Сбербанк покинула глава подразделения private banking Евгения Тюрикова

Сбербанк покинула руководитель подразделения private banking Евгения Тюрикова, возглавлявшая его с 2016 года. Об этом Frank Media сообщили три источника.

О своем уходе госпожа Тюрикова объявила сотрудникам в декабре 2022 года, сообщили Frank Media, кто ее заменит, пока не решено. Один из источников, близких к кредитной организации, сообщил, что Евгения Тюрикова планирует доработать в Сбербанке до конца января.

Private banking — банковская услуга для состоятельных физических лиц, которая предполагает осуществление операций с деньгами клиента, сохраняющих и увеличивающих его состояние. За рубежом ее также называют wealth management, то есть управление частными капиталами.

Ранее Сбербанк покинули члены правления Александра Бурико (финансовый директор), Сергей Мальцев (курировал блок «Сеть продаж»), а также Наталья Алымова (курировала блок «Благосостояние»). Банк уже назначил новых руководителей трех блоков, но неизвестно, вошли ли они в правление, состав которого Сбербанк не раскрывает.

Мария Федотова