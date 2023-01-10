Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Талибы опровергли закрытие салонов красоты в Афганистане

Глава политического офиса «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин опроверг сообщения о закрытии салонов красоты для женщин в Афганистане.

«Это неправда, соответствующие власти опровергают это утверждение»,— сказал господин Шахин, его слова приводит ТАСС. Ранее сегодня источники телеканала «Аль-Арабия» сообщили, что талибы поручили закрыть все салоны красоты для женщин в стране в течение десяти дней.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 году. Они обещали уважать права женщин в рамках шариата, однако со временем талибы начали вводить различные запреты. В конце 2022 года талибы запретили женщинам получать любое образование: как школьное, так и высшее. Кроме того, «Талибан» ограничил работу женщин в нескольких отраслях. Им также запретили посещать общественные места без сопровождения мужчин и ввели для них обязательное ношение бурки.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...