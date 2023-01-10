Талибы опровергли закрытие салонов красоты в Афганистане

Глава политического офиса «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин опроверг сообщения о закрытии салонов красоты для женщин в Афганистане.

«Это неправда, соответствующие власти опровергают это утверждение»,— сказал господин Шахин, его слова приводит ТАСС. Ранее сегодня источники телеканала «Аль-Арабия» сообщили, что талибы поручили закрыть все салоны красоты для женщин в стране в течение десяти дней.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 году. Они обещали уважать права женщин в рамках шариата, однако со временем талибы начали вводить различные запреты. В конце 2022 года талибы запретили женщинам получать любое образование: как школьное, так и высшее. Кроме того, «Талибан» ограничил работу женщин в нескольких отраслях. Им также запретили посещать общественные места без сопровождения мужчин и ввели для них обязательное ношение бурки.

Анастасия Ларина