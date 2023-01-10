Замглавы исполкома Бугульминского района задержан по подозрению в мошенничестве

Замруководителя исполкома Бугульминского района Татарстана Вахит Гарафутдинов был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По данным следствия, господин Гарафутдинов подозревается в мошенничестве с гоконтрактом на 7 млн руб., которые были выделены на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района в 2018 году. Также ему вменяют получение взятки в 450 тыс. руб., якобы переданные фирме, с которой был подписан контракт, пообещав покровительство и поблажки при принятии выполненных работ.

Отмечается, что Вахит Гарафутдинов был доставлен в СИЗО Бугульмы. По решению суда он был отправлен под арест.

"Ъ-Казань"