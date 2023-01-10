Глава ФАС сообщил Путину о росте цен на стройматериалы из-за переориентации на экспорт

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал причины повышения цен на строительные материалы. В качестве одной из главных причин роста цен он назвал переориентацию поставщиков на экспорт.

«По рынку строительных материалов мы установили, что рост цен был вызван не только рыночными условиями, но и определенными действиями хозяйствующих субъектов, которые в том числе ориентировались на так называемую экспортную альтернативу»,— заявил господин Шаскольский (цитата по «Прайму»). По его словам, в результате расследования были возбуждены уголовные дела в отношении производителей материалов из древесины, газобетона, стекла.

По данным Росстата, к ноябрю средняя стоимость стройматериалов в стране увеличилась на 4,1%, при этом прирост год к году составил 4,3%. В то же время доля закупок материалов из стран Евросоюза снизилась. Так, по данным отчетов компании Pridex, которая занимается отделкой офисов, доля поставок стройматериалов российскими девелоперами бизнес-центров упала на 6,1% из-за проблем с логистикой.

Из-за роста цен на стройматериалы выросли цены на новое жилье. По оценкам «Дом.РФ», если в феврале 2022 года медианный показатель себестоимости строительства жилья составлял 79,1 тыс. руб. за 1 кв. м, то в августе — уже 95 тыс. руб.

Как девелоперы ищут замену оборудованию и материалам из ЕС — в материале «Бизнес-центры тасуют батареи».

Анастасия Ларина