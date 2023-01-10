TSMC впервые за два года отчиталась хуже прогнозов

Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) впервые за последние восемь кварталов отчитался хуже, чем прогнозировали аналитики.

По итогам четвертого квартала 2022 года выручка TSMC составила 625,5 млрд новых тайваньских долларов ($20,6 млрд), следует из ежемесячных данных компании. Это на 43% выше показателя за аналогичный период 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что выручка по итогам квартала достигнет 636 млрд новых тайваньских долларов.

Как отмечает агентство, первый за два года случай, когда TSMC отчиталась хуже прогнозов, означает, что даже мировой лидер на рынке не может противостоять падению спроса на электронику, вызванному ростом инфляции и процентных ставок. Кроме того, на показателях компании сказалась пандемия COVID-19, вылившаяся в многочисленные локдауны в Китае и простои заводов компании в стране.

Кирилл Сарханянц