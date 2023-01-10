Объем безналичных платежей в Удмуртии вырос до 180 млрд рублей

В Удмуртии за 9 месяцев 2022 года оплата банковскими картами прошла 356 млн раз, а общая сумма за покупку товаров и услуг составила 180 млрд руб. Количество операций выросло на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, а объем увеличился на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом доля платежей банковскими картами в общем количестве транзакций составила 96%. Средняя сумма увеличилась до 505 руб., продемонстрировав рост на 4%.

Жители региона также стали реже снимать деньги с банковских карт. Число таких операций сократилось до 15 млн, а общая сумма составила 172 млрд руб.

Как отметила управляющий Отделением - Национальным банком по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина, рост безналичных платежей, объясняется удобством расчетов, а также различными программами лояльности, которые банки предлагают своим клиентами за оплату картами. В их числе бонусы и кэшбэк.