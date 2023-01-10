Бывшего гендиректора McDonald`s оштрафовали на $400 тыс. за введение инвесторов в заблуждение

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего генерального директора корпорации McDonald`s Стивена Истербрука в том, что он вводил инвесторов в заблуждение заявлениями о причинах своей отставки в ноябре 2019 года. За это нарушение господин Истербрук оштрафован регулятором на $400 тыс. Кроме того, он в течение пяти лет не сможет занимать руководящие посты в публичных компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Истербрук

Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters Стивен Истербрук

Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters

Стивен Истербрук был назначен генеральным директором McDonald`s в 2015 году. В 2019 году он был уволен после того, как стало известно о его связи с одной из сотрудниц, что является нарушением внутренней политики компании. При разборе этой ситуации господин Истербрук утверждал, что других связей внутри компании у него не было. И при обсуждении условий увольнения корпорация и господин Истербрук договорились, что в соглашении о его увольнении будет указано, что оно не связано с прямым неисполнением обязанностей или правонарушением. В противном случае бывший гендиректор тогда бы лишился значительной компенсации.

Однако уже после его ухода из компании продолжающееся внутреннее расследование McDonald`s установило, что господин Истербрук имел и другие «недопустимые отношения с другими сотрудниками» корпорации. Корпорация подала на него в суд, обвинив в сексуальных связях с сотрудниками. В декабре 2021 года господин Истербрук вернул полученную при увольнении компенсацию и принес корпорации официальные извинения.

По мнению SEC, господин Истербрук должен был знать, что сокрытие этих фактов от компании негативно скажется на отчетности McDonald`s перед инвесторами. «Когда представители руководства нарушают внутренние процессы для урегулирования своей собственной репутации или чтобы нагреть руки, они нарушают свои фундаментальные обязанности перед акционерами, которые заслуживают прозрачности и честного отношения со стороны руководителей»,— отмечается в заявлении SEC. По мнению регулятора, скрывая от внутреннего расследования масштабы своих нарушений, Стивен Истербрук нарушил доверие и ввел в заблуждение акционеров. Регулятор также предъявил обвинения самой корпорации в связи с «недостатками» в раскрытии данных о причинах увольнения Истербрука. Однако, поскольку корпорация полностью сотрудничала с расследованием регулятора, решено было не накладывать на нее штраф.

Алена Миклашевская