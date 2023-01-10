Александр Бастрыкин ждет доклад о разрушении троллейбусной сети в Тамбове

Тамбовские следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина в рамках возбужденного уголовного дела проверят доводы горожан о разрушении транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга соцсетей было «выявлено обращение» жителей облцентра с просьбой разобраться в происходящем, по их мнению, закрытии троллейбусных линий. Граждане считают, что такое решение властей нарушает права жителей и вредит экологии, в связи с чем просят привлечь к уголовной ответственности уполномоченных должностных лиц. Следователям предстоит дать правовую оценку всем изложенным доводам в рамках уголовного дела по факту возможной халатности чиновников (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В региональном управлении СКР уточнили, что уже проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств изложенной транспортной проблемы.

Еще летом позапрошлого года “Ъ-Черноземье” сообщал, что в Тамбове ежедневно на три городских маршрута выходят всего восемь троллейбусов, столько же - остаются в запасе. Большинство из них было изношено на 85%, а контактная сеть — на 70%. Ежегодные затраты на обслуживание электротранспорта оценивались в сумму более 100 млн руб. Для развития парка, как объясняли власти, необходима массовая закупка троллейбусов, которую городской бюджет себе позволить не может. Зато было приобретено 63 автобуса на газомоторном топливе, которые в том числе замещают троллейбусные маршруты. Эксперты считали разумным переход на такой вид транспорта, но говорили о необходимости развития инфраструктуры и для него.

С 1 декабря 2022 года стоимость поездки в городском общественном транспорте Тамбова увеличилась до 25 руб., хотя с точки зрения перевозчиков она должна составлять 40-50 руб. Об этом ранее рассказывал глава города Максим Косенков в письме к руководителю областного управления по регулированию тарифов Светлане Варковой. В нем же господин Косенков указывал, что наиболее дорогим видом общественного транспорта в облцентре остается муниципальный троллейбус. Себестоимость проезда одного пассажира в нем в 2022 году составляла, по оценке МУП «Тамбовгортранс», почти 76 руб. (в 2021-м оценивалась в 67 руб.) Плановая себестоимость проезда в муниципальных автобусах этого же предприятия оценивалась в тот период в 28 руб. (24 руб. годом ранее)

Андрей Цветков