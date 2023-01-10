Пермьстат: прибыль предприятий края за десять месяцев 2022 года выросла на 30%

За январь — октябрь 2022 года предприятиями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 426,7 млрд руб., что на 30,3% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 71,7% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 444,1 млрд руб. Это на 30% выше уровня января — октября 2021 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 22,8% и составила 17,4 млрд руб.

Промышленные предприятия края за период с начала года также получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 392,9 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 70,4%. Сумма прибыли, полученная ими, достигла 404,1 млрд руб. (на 31,1% выше аналогичного показателя за январь — октябрь 2021 года).