Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым

Японец Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьера Синдзо Абэ, признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы. Ее проводили с июля 2022 года. Японца перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара. До 13 января ему должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TBS.

Господин Абэ был убит 8 июля прошлого года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.

О церемонии похорон экс-премьера — в материале «Ъ» «Синдзо Абэ похоронили без жертв».

Фотогалерея Как прошли похороны Синдзо Абэ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии прощания Фото: Reuters Урна с прахом Синдзо Абэ Фото: Reuters Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга Фото: Reuters Вдова покойного Акиэ Абэ Фото: Reuters / Leah Millis/Pool Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии прощания с Синдзо Абэ Фото: Reuters Участники церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ Фото: Reuters Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида (в центре) приветствует бывшего президента Германии Кристиана Вульфа (справа) перед приемом в государственном гостевом доме Асакуса в Токио Фото: Reuters Вице-президент США Камала Харрис (в центре) покидает церемонию возложения цветов в сопровождении посла США в Японии Рама Эмануэля (справа) Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует президента Вьетнама Нгуен Суан Фука (справа) перед церемонией прощания Фото: Reuters Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико Фото: Reuters Гости церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует бывшего президента Франции Николя Саркози (справа) перед траурным приемом Фото: Reuters Церемония прощания с Синдзо Абэ Фото: Reuters Во время государственных похорон Синдзо Абэ прозвучал национальный гимн Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида выражает соболезнования семье покойного Фото: Reuters Почетный караул марширует во время государственных похорон Синдзо Абэ Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида передает вдове урну с прахом Синдзо Абэ Фото: Reuters Почетный караул выражает соболезнования вдове покойного Акиэ Абэ Фото: Reuters Автомобиль с останками Синдзо Абэ покидает стадион «Ниппон Будокан», где проходила церемония прощания Фото: Reuters В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Японцы также выходили на улицы, чтобы проститься с политиком Фото: Reuters / Issei Kato Следующая фотография 1 / 21 Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии прощания Фото: Reuters Урна с прахом Синдзо Абэ Фото: Reuters Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга Фото: Reuters Вдова покойного Акиэ Абэ Фото: Reuters / Leah Millis/Pool Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии прощания с Синдзо Абэ Фото: Reuters Участники церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ Фото: Reuters Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида (в центре) приветствует бывшего президента Германии Кристиана Вульфа (справа) перед приемом в государственном гостевом доме Асакуса в Токио Фото: Reuters Вице-президент США Камала Харрис (в центре) покидает церемонию возложения цветов в сопровождении посла США в Японии Рама Эмануэля (справа) Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует президента Вьетнама Нгуен Суан Фука (справа) перед церемонией прощания Фото: Reuters Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико Фото: Reuters Гости церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида (слева) приветствует бывшего президента Франции Николя Саркози (справа) перед траурным приемом Фото: Reuters Церемония прощания с Синдзо Абэ Фото: Reuters Во время государственных похорон Синдзо Абэ прозвучал национальный гимн Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида выражает соболезнования семье покойного Фото: Reuters Почетный караул марширует во время государственных похорон Синдзо Абэ Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида передает вдове урну с прахом Синдзо Абэ Фото: Reuters Почетный караул выражает соболезнования вдове покойного Акиэ Абэ Фото: Reuters Автомобиль с останками Синдзо Абэ покидает стадион «Ниппон Будокан», где проходила церемония прощания Фото: Reuters В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Японцы также выходили на улицы, чтобы проститься с политиком Фото: Reuters / Issei Kato Смотреть

Лаура Кеффер