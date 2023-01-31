Сегодня исполняется 61 год председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Миллер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов:

— Уважаемый Алексей Борисович! Примите мои сердечные поздравления с Днем рождения! В это судьбоносное для страны время мне и, я убежден, всему коллективу Губкинского университета особенно хочется передать Вам наши чувства неизменной и полной поддержки Вашей самоотверженной и эффективной деятельности в качестве главы ПАО «Газпром». Ваши целеустремленность, твердость, настойчивость и последовательность в осуществлении беспрецедентных по сложности и масштабам программ и проектов, нацеленных на устойчивое развитие и процветание России, укрепление ее лидерских позиций в мире как энергетической сверхдержавы, снискали Вам всеобщее уважение. Свою миссию, смысл деятельности наш университет видит прежде всего в том, чтобы всемерно содействовать «Газпрому» в решении стоящих перед ним задач, ведя подготовку для компании компетентных, системно мыслящих, социально ответственных, преданных Родине специалистов, ориентированных на инновации и технологическое предпринимательство. 30 лет назад «Газпром» акционировался и включился в формирование в стране рыночной экономики. Более 20 лет капитанский штурвал управления компанией в Ваших руках. И все эти годы университет был, есть и будет стремиться и впредь быть опорой «Газпрому» в его развитии, задействуя все имеющиеся для этого возможности. Мы желаем Вам, дорогой Алексей Борисович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых свершений в Вашей созидательной деятельности. И пусть удача сопутствует Вам во всех Ваших делах. Благополучия Вашей семье, Вашим родным, близким.

Сегодня исполняется 49 лет президенту, председателю правления ГК «Интегра», председателю совета директоров ГК «Старвей» Феликсу Любашевскому

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Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Феликс Любашевский

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль:

— Уважаемый Феликс Владимирович! От всей души желаю Вам спортивного здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых идей, большой удачи и оптимизма. Пусть ни в работе, ни в личном плане не будет кризиса, пусть ни в перспективах, ни в стремлениях не будет спада. Верных Вам решений и перспективных идей. Чтобы все профессиональные и творческие проекты развивались и завершались блестящим успехом, принося всеобщее благо. Не снижайте темпа и продолжайте вдохновлять своих родных, близких и коллег!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»