«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

Медиарегулятор Нидерландов выдал телеканалу «Дождь» (признан иноагентом) разрешение на коммерческое вещание. Об этом главный редактор канала Тихон Дзядко (признан иноагентом) рассказал журналисту Александру Плющеву (признан иноагентом). На сайте регулятора сказано, что решение было принято 22 декабря 2022 года.

Разрешение вести вещание под брендом «Дождя» выдали компании TVR Studios B.V. Оно будет действовать в течение пяти лет — с 22 декабря 2022 года.

В документах нидерландского регулятора говорится, что «Дождь» подал заявку 6 декабря. В этот день совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NELP) аннулировал лицензию телеканала.

Латвия приняла такое решение после того, как 1 декабря в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев выразил надежду на то, что канал смог помочь с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Его слова расценили как поддержку российской армии на Украине. Журналиста уволили. Латвия, Литва и Эстония прекратили вещание телеканала.

В России «Дождь» заблокирован с марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры.

Дарья Эрозбек