WSJ: ЮАР заявила о давлении США в связи с нераскрытием данных о российском судне

Власти США недовольны тем, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) разрешила торговому судну Lady R, принадлежащему, по данным СМИ, российской компании «МГ-ФЛОТ», причалить к своей военно-морской базе в Саймонстауне с отключенным транспондером (радиоответчиком). Также Южная Африка отказалась раскрыть, что было погружено на корабль, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Министр обороны Южной Африки Танди Модисе «отмахнулась» от обвинений Вашингтона и заявила, что он оказывает давление на все африканские страны, которые оказывают хоть какую-либо поддержку России.

«Какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до (пандемии.— "Ъ") COVID-19»,— сказала госпожа Модисе, объясняя ситуацию с кораблем.

По данным The Wall Street Journal, судно Lady R покинуло базу утром 9 декабря. К вечеру, когда корабль возобновил передачу своих координат, он находился примерно в 100 милях (около 185 км) от Саймонстауна. С середины декабря судно стоит на якоре у берегов Мозамбика. Пунктом назначения Lady R указан Стамбул.

Lady R и «МГ-ФЛОТ» с мая находятся под американскими санкциями. Власти США обвиняют компанию в том, что она занимается перевозками оружия. Узнав о направлении Lady R в ЮАР, в ноябре американское посольство предупредило Южную Африку, что судно — под ограничениями. Однако ответа от южноафриканских властей, как пишет The Wall Street Journal, не последовало.

Дарья Эрозбек