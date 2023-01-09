В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Четыре депутата Госдумы внесли законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет. В случае принятия закона запрет вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Документ внесли депутаты Нина Останина (КПРФ), Алексей Корниенко (КПРФ), Николай Бурляев («Справедливая Россия —За правду»), Борис Чернышов (ЛДПР).

«Наши дети имеют возможность купить подобного рода продукцию, которая пагубно сказывается на их здоровье и зачастую приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной системы»,— говорится в пояснительной записке.

Продажа энергетиков с содержанием алкоголя в России запрещена с 1 января 2018 года. Также в некоторых регионах действует ограничение на продажу энергетических напитков несовершеннолетним вне зависимости от содержания алкоголя.

Мария Федотова