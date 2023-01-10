Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 января

14:48 28-летний житель Лискинского района Воронежской области Иван Исаченко погиб в ходе СВО в поселке Чернопоповка Луганской народной республики. Он служил в должности водителя боевой машины мотострелкового батальона. О гибели бойца сообщил глава района Игорь Кирнос.

10:20 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле минувшей ночью со стороны Украины города Шебекино. По данным главы региона, пострадавших нет. но в результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах. Также повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение объектов. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00.

9:55 По сообщению федеральных СМИ, экс-командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. С ноября 2017 года он был командующим войсками ЦВО, а также командовал группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. Его сняли с должности в ноябре 2022-го после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил генерала в том, что российские войска были вынуждены оставить Красный Лиман.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 января