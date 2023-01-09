Глава делегации российского парламента на сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил об угрозе ядерной катастрофы. По его словам, на территории проведения специальной военной операции продолжаются обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций. «Это грозит трагедией, ядерной катастрофой. Нам важно сделать все, чтобы предотвратить подобные ситуации»,— приводит пресс-служба парламентария его слова, сказанные в ходе пленарной сессии АПА. По словам Сергея Неверова, обстрелы ведутся с украинской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Неверов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Неверов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Также депутат обвинил США в том, что они используют Украину как «инструмент борьбы против России». «США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран, и мы будем делать все для того, чтобы защитить свой суверенитет и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Вашингтон и Брюссель заинтересованы в эскалации конфликтов, уничтожении традиционных ценностей и религии, чтобы выдернуть человека из семьи и общества, оставить один на один со своими проблемами и сделать его зависимым»,— заявил господин Неверов.