В Ярославской области экс-депутату запросили почти 18 лет по делу о нарколаборатории

Гособвинение попросило приговорить к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего депутата Некрасовского сельского поселения Ярославского района от «Единой России» Александра Бортникова, обвиняемого в организации нарколаборатории. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Для подельников Александра Бортникова — Артема Лебедева и Егора Тарасова гособвинитель запросила соответственно 17 лет и 16 лет и 6 месяцев заключения. Приговор по уголовному делу о незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и о приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ) будет вынесен 11 января.

Все подсудимые признали свою вину. По версии следствия, они организовали подпольную нарколабораторию на территории Гаврилов-Ямского района в сентябре 2021 года. В ней молодые люди изготовили более 15 кг наркотических веществ для последующей перепродажи. Лаборатория действовала до января 2022 года, при задержании было изъято более 112 кг прекурсоров наркотических средств. Все подсудимые содержатся под стражей.

Александр Бортников — сын бывшего депутата муниципалитета (гордумы) Ярославля Игоря Бортникова.

Александр Тихонов, Ярославль