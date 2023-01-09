В Ненецком автономном округе из-за обледенения разбился самолет Ан-2

В Ненецком автономном округе потерпел крушение Ан-2. На борту самолета были 12 человек. В результате инцидента погибли двое. Причиной падения стало обледенение, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Самолет АН 2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка НАО. По предварительной информации на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону 2 человека погибли»,— сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. К месту аварии направляются спасатели.

В пресс-службе администрации округа «РИА Новости» рассказали, что к месту аварии направляются два вертолета Ми-8. На борту находятся медики и спасатели. В объединенном авиаотряде округа агентству сообщили, что самолет заходил в полярную ночь на неосвещенную площадку. Он совершал рейс по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

Лусине Баласян