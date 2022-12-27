Уралвагонзавод вернул масочный режим из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Руководство «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в «Ростех») вернуло масочный режим для работников предприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области. В пресс-службе УВЗ «Ъ-Урал» пояснили, что это превентивная мера, чтобы не допустить вспышки заболеваемости среди работников и не останавливать работу по выполнению гособоронзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

Помимо этого, на предприятии усилят контроль состояния здоровья работников, будут проводить дезинфекцию помещений и обяжут сотрудников пользовать антисептиками. Также сотрудникам предлагают привиться от гриппа и коронавируса.

Напомним, последние несколько недель в Свердловской области фиксировался серьезный рост заболеваемости вирусными инфекциям, из-за Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим, а школы Екатеринбурга перевели на дистант. Однако за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 8%.

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