Мобилизованного краснодарца вернули из зоны СВО и отправили на повторное медобследование

Мобилизованного жителя Краснодара Алексея Абрамова вернули из зоны специальной военной операции (СВО) для прохождения повторной медицинской комиссии. Об этом порталу «93.ru» сообщила супруга военнослужащего Ксения Абрамова.

Краснодарца мобилизовали в сентябре 2022 года. По словам его супруги, у мужчины диагностированы межпозвоночные грыжи, из-за чего ему было тяжело передвигаться. Женщина обращалась в различные ведомства с просьбой, чтобы супругу назначили еще одну медицинскую комиссию. Позднее, как сообщил оперативный штаб региона, военнослужащему изменили категорию годности с «А» на «Б-4», которая не освобождает его от воинской обязанности.

«Распределение по выполнению задач во время службы будет проходить в том числе исходя из состояния здоровья»,— говорится в сообщении оперштаба.

В настоящее время мужчине назначили прохождение медицинской комиссии в Буйнакске (Дагестан).

Анастасия Донскова

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