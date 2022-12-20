В Ростове-на-Дону в рамках частичной мобилизации призвано 1017 горожан

Количество призванных в рамках частичной мобилизации ростовчан составило 1017 человек, сообщила глава гордумы Зинаида Неярохина в рамках последнего заседания городского собрания.

По словам председателя городской думы, в семьях мобилизованных воспитываются 394 ребенка. В детские сады этих детей зачисляют без очереди и бесплатно. Также в образовательных учреждениях они получают бесплатное горячее питание. Семьи призванных освобождены от уплаты земельного налога в течение двух лет.

Частичная мобилизация, стартовавшая 21 сентября, по заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, завершилась на Дону 28 сентября. Официальные власти не раскрывали количество мобилизованных жителей региона.

Анастасия Назарова