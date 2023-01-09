«Челси» играет на понижение

На стыке 2022 и 2023 годов клубный сезон возобновился во всех лигах «большой европейской пятерки», кроме немецкой. А рестарт принес несколько неожиданных результатов. Речь, например, о продолжающемся падении «Челси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На прошлой неделе «Манчестер Сити» дважды нанес поражение «Челси» — в матче 19-го тура премьер-лиги и в третьем раунде Кубка Англии

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters На прошлой неделе «Манчестер Сити» дважды нанес поражение «Челси» — в матче 19-го тура премьер-лиги и в третьем раунде Кубка Англии

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

Кубок Англии

Минувший уикенд в английском футболе был отдан под матчи третьего раунда Кубка страны, и после них в центре внимания, разумеется, оказался «Челси». Лондонский клуб потерпел поражение на выезде — 0:4 — от «Манчестер Сити» в игре, про которую никак не скажешь, что счет в ней не соответствовал содержанию. Наоборот, соответствие было абсолютным. Достаточно сказать, что первый удар в створ чужих ворот гостям удалось нанести, лишь когда позади остался почти целый час игры.

В первом же тайме «Челси» выглядел настолько беззубо, что ни мощью соперника, действующего чемпиона, ни собственными кадровыми проблемами (девять футболистов травмированы) такую инертность объяснить было невозможно.

Но главное заключается в том, что матч идеально вписался в общий тренд. Никуда не денешься от того факта, что «Челси» терпит в нынешнем сезоне настоящую катастрофу. А наблюдавшие за манчестерским избиением фанаты команды даже вполне четко обозначили ее основные, по их мнению, причины, постоянно скандируя два имени — Романа Абрамовича и Томаса Тухеля.

Летом, как известно, Абрамович, владевший «Челси» с 2003 года, был вынужден расстаться с клубом, продав его консорциуму во главе с американцем Тоддом Бёли. Новые хозяева сразу дали понять, что настроены решительно, инвестировав в усиление команды в рамках летней трансферной кампании более £250 млн, а в сентябре, почувствовав, что что-то все-таки идет не так, пошли на рискованный шаг. Так, вместо уволенного Тухеля, с которым «Челси» выиграл в 2021 году Лигу чемпионов, должность главного тренера команды занял работавший с «Брайтоном» Грэм Поттер, никогда до сих пор не руководивший грандами.

И предварительные итоги этого назначения представляются печальными.

«Челси» уже вылетел из обоих кубковых турниров (из Кубка Английской лиги его еще в ноябре выкинул все тот же «Манчестер Сити»), а в чемпионате Англии борется непонятно за что.

После катарского мирового первенства в нем состоялось три тура. И «Челси», успевший еще разок — на прошлой неделе — уступить манчестерскому гиганту, набрал в них четыре очка. Все — в матчах с соперниками из «подвальной зоны»: победа над «Борнмутом» и ничья с «Ноттингемом». Расположение лондонцев в таблице должно приводить в состояние шока их поклонников. Они — на десятом месте, даже ниже, чем бывший клуб Поттера. Причем дистанция до располагающегося на нижней строчке «Саутгемптона» намного короче, чем до находящегося на верхушке «Арсенала» — 13 баллов против 19. Перед стартом сезона в то, что «Челси» может очутиться в такой ситуации, вряд ли кто-то поверил бы.

Зато нет ничего странного в том, что все ведущие английские медиаресурсы — BBC, The Guardian — рассказывают о «колоссальном давлении», с которым приходится иметь дело Грэму Поттеру. Впрочем, руководители «Челси» пока не намекали на то, что тренер «подвис», а встать на его защиту своим долгом посчитал коллега из «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, сказавший после кубкового успеха, что Поттеру «нужно дать время».

Самому Гвардиоле тоже, кстати, сейчас, видимо, непросто. Беды многих конкурентов — и «Челси», и «Ливерпуля», и «Манчестер Юнайтед» — казалось, расчистили ему дорогу к очередному чемпионскому титулу. Но выяснилось, что на ней существует серьезное препятствие, которое никак не хочет исчезать. «Арсенал» после катарского первенства выиграл все три матча в премьер-лиге, а «Манчестер Сити», все время пытающийся его догнать, допустил маленькую осечку, разойдясь миром с «Эвертоном», и теперь отстает от лидера на пять очков.

Чемпионат Испании

В испанском чемпионате после мирового первенства было сыграно два тура, и тот, что прошел в эти выходные, возможно, сыграет огромную роль в «золотой гонке». Ее ведут «Барселона» и «Реал», и перед Новым годом — после того как каталонцы сыграли вничью с «Эспаньолом» — они оказались вровень друг с другом. Но потом каталонцы снова оторвались.

Оторваться им помог «Вильярреал», который на своем поле в субботу одолел — 2:1 — мадридский клуб.

«Реал» в этом матче удивил прежде всего тем, что не выставил в стартовом составе ни одного испанца.

Один — Лукас Васкес — появился на поле в середине второго тайма, сразу после того, как, реализовав пенальти, Херард Морено вывел хозяев вперед. Второй — Марко Асенсио — уже в концовке, в которой «Реал» пытался наседать, но так ничего и не добился.

«Барселона» же спустя сутки в гостевой встрече с таким же крепким, как «Вильярреал», оппонентом — «Атлетико» — не оступилась. Игра у нее не то чтобы шла, но единственного гола, забитого Усманом Дембеле, ей для победы хватило.

Чемпионат Италии

В итальянском чемпионате после катарского турнира также состоялось два тура. «Наполи», который идет впереди с внушительным запасом, чуточку сократил его, проиграв «Интеру». Но положение неаполитанцев по-прежнему смотрится прочнейшим. Ближайшие преследователи — в семи очках позади. А этими преследователями являются «Милан» и «Ювентус». Миланцы проворонили возможность подобраться к «Наполи» поближе, разбазарив на флажке преимущество в два мяча в матче с «Ромой». А что касается «Ювентуса», то он поразительно «горяч». После выигрышей у «Кремонезе» и «Удинезе» победная серия туринцев достигла восьми встреч.

Чемпионат Франции

Во французском первенстве «Ланс» подтвердил статус безусловного претендента на неофициальный титул клубного открытия года. Именно ему 1 января довелось нанести ПСЖ первое поражение в турнире. «Ланс» расправился с парижанами, за которых не играл отдыхающий после фантастической катарской кампании Лионель Месси, но играли Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими, Маркиньюс и другие звезды, со счетом 3:1, и его отделяют от исполина только четыре балла.

Алексей Доспехов