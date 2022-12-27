Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ювентус» пропускает миллионами

Убытки клуба составят рекордные €239,3 млн

Один из самых популярных итальянских футбольных клубов «Ювентус» сталкивается все с новыми проявлениями управленческого и финансового кризиса, в который он угодил. Во вторник собрание акционеров клуба должно утвердить удручающие финансовые итоги деятельности команды. Ее убытки за сезон-2021/22 составили рекордные €239,3 млн. Все это на фоне уголовного дела о финансовых махинациях, из-за которого весь совет директоров «Ювентуса», включая президента клуба Андреа Аньелли, был вынужден уйти в отставку.

По версии прокуратуры Турина, руководство «Ювентуса» во главе с президентом клуба Андреа Аньелли подтасовывало финансовую отчетность

По версии прокуратуры Турина, руководство «Ювентуса» во главе с президентом клуба Андреа Аньелли подтасовывало финансовую отчетность

Фото: Filippo Alfero - Juventus FC / Juventus FC / Getty Images

По версии прокуратуры Турина, руководство «Ювентуса» во главе с президентом клуба Андреа Аньелли подтасовывало финансовую отчетность

Фото: Filippo Alfero - Juventus FC / Juventus FC / Getty Images

27 декабря собрание акционеров «Ювентуса» должно утвердить финансовые итоги деятельности клуба за сезон-2021/22. Акционеров они, по всей видимости, не порадуют. Как сообщает AFP, убытки «Ювентуса» за вышеозначенный период составили, по уточненным данным, €239,3 млн. Эта цифра значительно меньше прогнозировавшихся еще в октябре €254 млн, но все равно является рекордом в истории «Ювентуса». Отметим также, что уменьшение потерь за сезон-2021/22 в скорректированной отчетности может быть вызвано тем, что часть убытков была перенесена на сезон-2020/21. Ведь за тот сезон убытки, опять же согласно уточненной отчетности, выросли с €209 млн до €226 млн. Впрочем, ничего сенсационного в том, что «Ювентус» заканчивает сезоны с финансовыми потерями, нет. Такое с клубом происходит уже на протяжении пяти последних лет. Другое дело, что на этот раз к проблемам с финансами добавились и сложности с законом.

В конце октября весь совет директоров «Ювентуса» подал в отставку. Это случилось после того, как прокурор Турина Анна Мария Лоретто уведомила совет директоров «Ювентуса» о том, что возглавляемое ею ведомство завершило расследование, фигурантами которого стали сразу 15 высокопоставленных сотрудников клуба. Среди них значились президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, гендиректор клуба Маурицио Арривабене (все они в итоге подали в отставку). Претензии итальянских властей возникли после изучения отчетности клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. В прокуратуре посчитали, что туринцы на протяжении этого периода подтасовывали финансовую отчетность. Проверка выявила значительный разрыв между реальными доходами клуба и теми, что были зафиксированы в документах. В частности, «Ювентус» подозревается в намеренном завышении трансферной стоимости игроков (не реальной, а той, что находила отражение в отчетности), что, как считает прокуратура, нанесло ущерб акционерам клуба: акции «Ювентуса» торгуются на Миланской фондовой бирже. Кроме того, клуб обвиняется в том, что он ввел в заблуждение акционеров, заявив о достижении с игроками соглашения о снижении зарплаты в начале острой фазы пандемии весной 2020 года. Прокуратура получила доступ к соглашениям с футболистами, согласно которым им задержали только одну месячную выплату. При этом были подписаны соглашения о том, что игроки в любом случае, даже если сменят клуб, получат причитающиеся им по первоначальному контракту деньги. В общей сложности объем приписок, как считает следствие, составил €155 млн. В качестве иллюстрации того, как велись дела в «Ювентусе», приводится история с трансферами Кристиана Ромеро. В 2019 году аргентинец был куплен «Ювентусом» за €26 млн у «Дженоа» и тут же отдан обратно в аренду генуэзцам. Следующий сезон он провел на правах аренды в «Аталанте». В августе 2021-го «Ювентус» продал права на Ромеро «Аталанте» за €16 млн, а последняя тут же перепродала его в «Тоттенхем» за €55 млн. Получается, что Ромеро так ни одного матча за «Ювентус» и не провел и принес убытков на €10 млн. Что мешало «Ювентусу» самому продать его «Тоттенхему», выяснится в ходе следствия.

Отметим, что действия руководства «Ювентуса» если и нанесли кому-то ущерб, то миноритариям клуба, не имеющим контроля над делами команды. Ведь почти 64% акций клуба принадлежат холдингу Exor, подконтрольному семье Аньелли. В Exor, по всей видимости, были в курсе перерасхода средств в «Ювентусе». Власти располагают сведениями о том, что материнская компания влила в клуб с 2018 года €700 млн. Отмечается, что активные вложения в «Ювентус» начались вскоре после того, как туринцы купили у «Реала» примерно за €112 млн португальского форварда Криштиану Роналду, что потребовало заметного увеличения зарплатного фонда.

По всей видимости, именно с попытками решить финансовые проблемы «Ювентуса» связано и то, что Андреа Аньелли являлся одним из наиболее последовательных наряду с президентом «Реала» Флорентино Пересом сторонников создания неподконтрольной Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Суперлиги, фактически подменявшей собой Лигу чемпионов. Скандальный проект Суперлиги стартовал весной 2020 года. Тогда 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал», «Барселона», итальянские «Интер» и «Милан», «Ювентус» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира. Правда, продержался он чуть больше суток и фактически развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением. Следом сдались «Атлетико», «Интер» и «Милан». От проекта Суперлиги не отказались «Реал», «Ювентус» и «Барселона», которые на данный момент судятся и с UEFA, и с поддержавшей его позицию Международной федерацией футбола (FIFA). Правда, и на этом фронте дела идут не лучшим образом. Две недели назад старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал заключение по делу Суперлиги. Оно гласит, что UEFA и FIFA вправе подвергать санкциям клубы, которые выступают в сторонних соревнованиях без соответствующего разрешения. В этом, считает господин Рантос, нет противоречия антимонопольным правилам ЕС, в нарушении которых Суперлига и обвиняет UEFA и FIFA. Мнение Атанасиоса Рантоса не является юридически обязывающим для суда, вердикт которого ожидается только в следующем году. Но, как показывает практика, суд в большинстве случаев учитывает позицию юридического советника.

Развития событий вокруг скандальной истории с «Ювентусом» ждать недолго. Уже в январе должно состояться предварительное судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о том, есть ли основания для полноценного процесса. Судя по информации, собранной следствием, и коллективной отставке совета директоров «Ювентуса», претензии властей небеспочвенны.

Добавим, что сложности, с которыми сталкивается клуб на юридическом поле, отражаются и на его делах на поле футбольном. В чемпионате Италии «Ювентус» идет третьим. После 15 туров туринцы отстают от лидирующего «Наполи» уже на 10 очков.

Александр Петров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...