«Ювентус» пропускает миллионами

Один из самых популярных итальянских футбольных клубов «Ювентус» сталкивается все с новыми проявлениями управленческого и финансового кризиса, в который он угодил. Во вторник собрание акционеров клуба должно утвердить удручающие финансовые итоги деятельности команды. Ее убытки за сезон-2021/22 составили рекордные €239,3 млн. Все это на фоне уголовного дела о финансовых махинациях, из-за которого весь совет директоров «Ювентуса», включая президента клуба Андреа Аньелли, был вынужден уйти в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии прокуратуры Турина, руководство «Ювентуса» во главе с президентом клуба Андреа Аньелли подтасовывало финансовую отчетность

Фото: Filippo Alfero - Juventus FC / Juventus FC / Getty Images По версии прокуратуры Турина, руководство «Ювентуса» во главе с президентом клуба Андреа Аньелли подтасовывало финансовую отчетность

Фото: Filippo Alfero - Juventus FC / Juventus FC / Getty Images

27 декабря собрание акционеров «Ювентуса» должно утвердить финансовые итоги деятельности клуба за сезон-2021/22. Акционеров они, по всей видимости, не порадуют. Как сообщает AFP, убытки «Ювентуса» за вышеозначенный период составили, по уточненным данным, €239,3 млн. Эта цифра значительно меньше прогнозировавшихся еще в октябре €254 млн, но все равно является рекордом в истории «Ювентуса». Отметим также, что уменьшение потерь за сезон-2021/22 в скорректированной отчетности может быть вызвано тем, что часть убытков была перенесена на сезон-2020/21. Ведь за тот сезон убытки, опять же согласно уточненной отчетности, выросли с €209 млн до €226 млн. Впрочем, ничего сенсационного в том, что «Ювентус» заканчивает сезоны с финансовыми потерями, нет. Такое с клубом происходит уже на протяжении пяти последних лет. Другое дело, что на этот раз к проблемам с финансами добавились и сложности с законом.

В конце октября весь совет директоров «Ювентуса» подал в отставку. Это случилось после того, как прокурор Турина Анна Мария Лоретто уведомила совет директоров «Ювентуса» о том, что возглавляемое ею ведомство завершило расследование, фигурантами которого стали сразу 15 высокопоставленных сотрудников клуба. Среди них значились президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, гендиректор клуба Маурицио Арривабене (все они в итоге подали в отставку). Претензии итальянских властей возникли после изучения отчетности клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. В прокуратуре посчитали, что туринцы на протяжении этого периода подтасовывали финансовую отчетность. Проверка выявила значительный разрыв между реальными доходами клуба и теми, что были зафиксированы в документах. В частности, «Ювентус» подозревается в намеренном завышении трансферной стоимости игроков (не реальной, а той, что находила отражение в отчетности), что, как считает прокуратура, нанесло ущерб акционерам клуба: акции «Ювентуса» торгуются на Миланской фондовой бирже. Кроме того, клуб обвиняется в том, что он ввел в заблуждение акционеров, заявив о достижении с игроками соглашения о снижении зарплаты в начале острой фазы пандемии весной 2020 года. Прокуратура получила доступ к соглашениям с футболистами, согласно которым им задержали только одну месячную выплату. При этом были подписаны соглашения о том, что игроки в любом случае, даже если сменят клуб, получат причитающиеся им по первоначальному контракту деньги. В общей сложности объем приписок, как считает следствие, составил €155 млн. В качестве иллюстрации того, как велись дела в «Ювентусе», приводится история с трансферами Кристиана Ромеро. В 2019 году аргентинец был куплен «Ювентусом» за €26 млн у «Дженоа» и тут же отдан обратно в аренду генуэзцам. Следующий сезон он провел на правах аренды в «Аталанте». В августе 2021-го «Ювентус» продал права на Ромеро «Аталанте» за €16 млн, а последняя тут же перепродала его в «Тоттенхем» за €55 млн. Получается, что Ромеро так ни одного матча за «Ювентус» и не провел и принес убытков на €10 млн. Что мешало «Ювентусу» самому продать его «Тоттенхему», выяснится в ходе следствия.

Отметим, что действия руководства «Ювентуса» если и нанесли кому-то ущерб, то миноритариям клуба, не имеющим контроля над делами команды. Ведь почти 64% акций клуба принадлежат холдингу Exor, подконтрольному семье Аньелли. В Exor, по всей видимости, были в курсе перерасхода средств в «Ювентусе». Власти располагают сведениями о том, что материнская компания влила в клуб с 2018 года €700 млн. Отмечается, что активные вложения в «Ювентус» начались вскоре после того, как туринцы купили у «Реала» примерно за €112 млн португальского форварда Криштиану Роналду, что потребовало заметного увеличения зарплатного фонда.

По всей видимости, именно с попытками решить финансовые проблемы «Ювентуса» связано и то, что Андреа Аньелли являлся одним из наиболее последовательных наряду с президентом «Реала» Флорентино Пересом сторонников создания неподконтрольной Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Суперлиги, фактически подменявшей собой Лигу чемпионов. Скандальный проект Суперлиги стартовал весной 2020 года. Тогда 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал», «Барселона», итальянские «Интер» и «Милан», «Ювентус» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира. Правда, продержался он чуть больше суток и фактически развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением. Следом сдались «Атлетико», «Интер» и «Милан». От проекта Суперлиги не отказались «Реал», «Ювентус» и «Барселона», которые на данный момент судятся и с UEFA, и с поддержавшей его позицию Международной федерацией футбола (FIFA). Правда, и на этом фронте дела идут не лучшим образом. Две недели назад старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал заключение по делу Суперлиги. Оно гласит, что UEFA и FIFA вправе подвергать санкциям клубы, которые выступают в сторонних соревнованиях без соответствующего разрешения. В этом, считает господин Рантос, нет противоречия антимонопольным правилам ЕС, в нарушении которых Суперлига и обвиняет UEFA и FIFA. Мнение Атанасиоса Рантоса не является юридически обязывающим для суда, вердикт которого ожидается только в следующем году. Но, как показывает практика, суд в большинстве случаев учитывает позицию юридического советника.

Развития событий вокруг скандальной истории с «Ювентусом» ждать недолго. Уже в январе должно состояться предварительное судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о том, есть ли основания для полноценного процесса. Судя по информации, собранной следствием, и коллективной отставке совета директоров «Ювентуса», претензии властей небеспочвенны.

Добавим, что сложности, с которыми сталкивается клуб на юридическом поле, отражаются и на его делах на поле футбольном. В чемпионате Италии «Ювентус» идет третьим. После 15 туров туринцы отстают от лидирующего «Наполи» уже на 10 очков.

Александр Петров