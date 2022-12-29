Эрлинг Холанн сохранил дистанцию

В заключительном матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» благодаря дублю норвежского нападающего Эрлинга Холанна добился на выезде победы над «Лидсом» — 3:1. Этот результат позволил действующему чемпиону Англии сохранить пятиочковое отставание от нынешнего лидера — лондонского «Арсенала», который ранее точно с таким же счетом переиграл дома «Вест-Хэм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дубль Эрлинга Холанна (в центре) в ворота «Лидса» позволил «Манчестер Сити» одержать первую победу после перерыва на чемпионат мира

Фото: Molly Darlington / Reuters Дубль Эрлинга Холанна (в центре) в ворота «Лидса» позволил «Манчестер Сити» одержать первую победу после перерыва на чемпионат мира

Фото: Molly Darlington / Reuters

Первым крупным футбольным европейским чемпионатом, возобновившимся после паузы на мировое первенство, стал английский. Большая часть матчей 17-го тура АПЛ прошла там еще в понедельник, на следующий день после Рождества по григорианскому календарю. Лидер, «Арсенал», в тот день на своем поле обыграл «Вест-Хэм» — 3:1.

Ближайшему преследователю лондонцев, «Манчестер Сити», в среду вечером предстояла гостевая встреча также с клубом из нижней половины турнирной таблицы — «Лидсом».

Для лучшего бомбардира чемпионата Эрлинга Холанна этот выезд был особенным. Дело в том, что Лидс — его родной город. Холанн родился там в 2000 году, поскольку его отец, защитник Альф-Инге Холанн, в свое время играл именно за «Лидс», из которого, кстати, перешел в «Манчестер Сити».

Едва ли, впрочем, это обстоятельство серьезно сказалось на качестве игры, которую продемонстрировал жадный до большого футбола норвежский форвард, чья сборная в Катар не пробилась. Настрой у Холанна был самый что ни на есть боевой, хотя оба своих гола в ворота «Лидса» он не праздновал, желая продемонстрировать свое уважение к клубу, за который выступал его отец.

К тому времени, как норвежец забил свой первый мяч, счет был уже открыт. Сделал это в самом конце первого тайма Родриго Эрнандес — испанский полузащитник «Манчестер Сити», который удачно подставил ногу после того, как французский вратарь «Лидса» Илан Меслье отразил удар французского форварда Рияда Махреза. В этом, конечно, не было ничего удивительного, поскольку преимущество «Манчестер Сити» к тому времени было весьма значительным. Тот же Холанн до перерыва мог отличиться минимум дважды. Но когда спустя шесть минут после перерыва Джек Грилиш прорвался в штрафную с центра поля и выкатил мяч своему партнеру, оставшемуся практически перед пустыми воротами, промахнуться было уже невозможно. К третьему голу «Манчестер Сити» Грилиш тоже имел прямое отношение. Именно он разыграл с Холанном стенку, после чего тот оформил дубль.

Уже после того, как «Лидс» усилиями голландца Паскаля Стрейка, оказавшегося самым расторопным при розыгрыше углового, отквитал один гол, Холанн мог забить в третий раз. Однако помешал Меслье, продемонстрировавший хорошую реакцию. Тем не менее норвежцу все-таки удалось переписать один из рекордов АПЛ. Он первым в ее истории забил 20 голов, сыграв всего 14 матчей. До этого лучший показатель — 20 мячей в 21 встрече — имел англичанин Кевин Филлипс, который в сезоне 1999/2000 года очень бодро стартовал в «Сандерленде». Интересна и другая статистика. В 20 официальных матчах, проведенных в команде Гвардиолы, Холанн забил 26 голов, в то время как Лионелю Месси в свое время в «Барселоне» для того, чтобы поразить чужие ворота 25 раз, понадобилось 28 матчей.

Таким образом, после возобновления чемпионата ситуация в борьбе за золото, которую, как теперь уже очевидно, поведут «Арсенал» и «Манчестер Сити», никак не изменилась.

Два поражения команды Пепа Гвардиолы — на выезде в октябре от «Ливерпуля» и дома в ноябре от «Брентфорда», ставшее крупной неожиданностью,— пока позволяют лондонцам сохранять довольно комфортное преимущество в пять очков. Правда, за несколько часов до нового года ситуация может немного измениться. В субботу «Арсеналу» предстоит гостевая игра с занимающим седьмое место «Брайтоном», которому он в ноябре уступил дома в матче Кубка лиги, в то время как «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с проваливающим нынешний сезон «Эвертоном». А в первом январском туре «Арсенал» дома сыграет с «Ньюкаслом», который пока идет третьим, правда, «Манчестер Сити» на выезде против «Челси» тоже придется непросто.

Евгений Федяков