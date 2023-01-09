В Екатеринбурге в новогодние праздники произошло более 160 преступлений

Со 2 по 8 января в Екатеринбурге произошло 166 преступлений, из которых 108 были раскрыты полицией «по горячим следам», сообщили в пресс-службе мэрии. В прошлом году число преступлений в праздники было на 21% выше — 210, из которых раскрыли 128.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледовый городок на площади 1905 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ледовый городок на площади 1905 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, на 47 % в сравнении с прошлым годом снизилось количество ДТП. В период новогодних праздников в Екатеринбурге произошло девять аварий, в которых пострадали 14 человек.

За неделю в городе произошло 23 пожара, что на 32,5% меньше, чем в прошлом году (34).

Всего в новогодние праздники на улицах Екатеринбурге работали около 1 тыс. сотрудников полиции.

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