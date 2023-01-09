Главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий

В ПФК «Кубань» произошли кадровые перестановки: главным тренером стал Андрей Сосницкий, гендиректором — Андрей Громов, спортивным директором — Сергей Доронченко, техническим директором — Любомир Кантонистов. Об этом сообщили в пресс-службе ПФК «Кубань».

Футбольный клуб вышел из зимнего отпуска 9 января. До 22 января футболисты проведут первые сборы на учебно-тренировочной базе в Краснодаре.

Новый тренер «желто-зеленых» Андрей Сосницкий работал тренером в белорусских клубах «Славия» и «Динамо» (Брест), молдавском «Шерифе», украинском «Арсенале» и московском «Локомотиве». В 2013 и 2014 годах господин Сосницкий тренировал футболистов ФК «Кубань».

Контракт с Андреем Сосницким подписан до конца спортивного сезона 2023/24 года. В команду Андрея Сосницкого войдут Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

ПФК «Кубань» провели 20 матчей в Первой лиге сезона 2022/23 и набрали 19 очков. Команда заняла 15-е место из 18 в турнирной таблице.

Альбина Баразгова

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