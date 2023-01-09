Краевой минздрав ответил на критику Ксении Собчак

Краевой минздрав прокомментировал пост в соцсетях популярной российской блогерши Ксении Собчак с критикой состояния женской консультации №2, входящей в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника №7» (Пермь).

Как сообщили в краевом минздраве, женская консультация, которая упоминается в посте, была построена в 1917 году. Это накладывает свои ограничения на проведение капитального ремонта здания, а также на сроки проведения ремонта. Министерством здравоохранения Пермского края прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники на 350 посещений в смену (200 посещений — дети, 150 — взрослые) на земельных участках по адресам: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Лебедева, 12 и 14. В составе помещений поликлиники для оказания медицинской помощи взрослому населению будет предусмотрена женская консультация. После ввода в эксплуатацию подразделение женской консультации с ул. Грачева, 12 (литера Е), будет переведено в новое здание.

Ранее госпожа Собчак выложила в соцсети видеоролик, показывающий внутреннее состояние здания. «Невооруженным взглядом видно, что в здании обваливается штукатурка, двери процедурных кабинетов, судя по всему, застали еще дореволюционные времена, да и остальные коммуникации порядком поизносились. При этом пациенты утверждают, что в части медучреждения есть признаки косметического ремонта, однако очевидно, что этого совершенно недостаточно. Ремонт нужен основательный, а не для отвода глаз»,— говорится в сообщении.

В конце обращения телеграм-канал госпожи Собчак пожелал краевому минздраву обеспечить достойные условия как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений.