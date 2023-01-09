189 нижегородских заводов и компаний испытывают дефицит рабочих специалистов

В региональный перечень юрлиц, испытывающих потребность в привлечении работников востребованных специальностей, вошли 189 нижегородских заводов и предприятий.

Дефицит профессиональных кадров испытывает весь спектр нижегородской промышленности — от крупных предприятий вроде ГАЗа, завода имени Свердлова, «Гидромаша», авиазавода «Сокол», «Буревестника», НИТЕЛа до средних и малых производственных компаний в районах Нижегородской области, таких как завод «Нормаль» в Шатках, Борская войлочная фабрика, Княгининская швейная фабрика или Арзамасский литейно-механический завод «Старт».

Ведущее этот реестр правительство Нижегородской области также утвердило актуальный перечень востребованных профессий, должностей и специальностей. В нем 349 наименований по алфавиту: от автоэлектриков, аппаратчиков, арматурщиков и бригадиров до электросварщиков, электрослесарей и энергетиков. В начале декабря 2022 года заместитель губернатора Андрей Саносян оценил общий дефицит кадров нижегородской промышленности в пределах 12-15 тыс. человек.

Иван Сергеев