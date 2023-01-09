Баскетболисты «Самары» сыграют в группе «Б» на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ

В Единой лиге ВТБ определились участники группы «А» и группы «Б» на втором этапе регулярного чемпионата. Баскетболисты «Самары» сыграют в группе «Б».

В группу «А» попали шесть сильнейших коллективов по итогам первого этапа регулярного чемпионата: ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), «Зенит» (Санкт-Петербург), МБА (Москва), «Локомотив-Кубань» (Краснодар)и «Нижний Новгород». Эти команды автоматически вышли в плей-офф турнира. В группе «Б» «Самара» будет бороться за две оставшиеся путевки в плей-офф вместе с «Пармой-ПАРИ» (Пермь), «Автодором» (Саратов), «Енисеем» (Красноярск), «Астаной» и «Минском».

В последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» победила «Автодор» со счетом 87:82. Самарцам предстоит сыграть еще два матча.

Второй этап регулярного чемпионата пройдет с 28 января по 26 марта.