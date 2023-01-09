Гидрометцентр предупредил о морозах до –40 °С в Костромской и Ярославской областях

Сегодня, 9-го, и 10 января в Костромской и Ярославской областях будут морозы до –35…–40°С, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температурный фон в этих регионах будет ниже нормы на 20–22 градуса.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роман Вильфанд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области — до 35 градусов и ниже, а в Костромской области — минус 35–37 градусов, а на востоке области — до минус 40 градусов и ниже. Это по-настоящему опасно»,— сказал он ТАСС.

Также сегодня прогнозируются метели с ветром до 24–27 м/с и сильные осадки в Кемеровской, Новосибирской и Томской, областях, Алтайском крае и на Алтае. По словам Вильфанда, резкое похолодание в эти регионах приведет также к сильнейшей гололедице.

По данным Гидрометцентра, в Москве сегодня будет –15…–17°С (в Подмосковье –15…–20°С), переменная облачность и преимущественно без осадков, гололедица. 10 января в столице и по области потеплеет до –10…–15°С.

Подробности — в материале «Ъ» «Ой, мороз дорос».

Лаура Кеффер