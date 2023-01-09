К концу рабочей недели на Кубани воздух прогреется до 8 градусов тепла

В Краснодарском крае и Крыму температура воздуха к концу рабочей недели поднимется до +3…+8. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«На юге России благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, так что холодный арктический воздух, проникший в регион, станет прогреваться»,— отметили в «Фобосе».

По данным Краснодарского ЦГМС, ночью 9 января температура воздуха на Кубани опускалась до 13 градусов мороза, а местами в восточной половине края и вовсе до 16 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 1…6°, местами до -1…+4°, на участке от Джубги до Магри — до 4…9°.

Татьяна Ручкина

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